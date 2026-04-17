Ekonomi
TRT Haber 17.04.2026 12:38

Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar 813 milyon lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya ve üretimi artırmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "12 milyar 813 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre, planlı üretim desteği için 12 milyar 771 milyon 632 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 42 milyon 341 bin lira ödeme yapılacak.

Ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "6 ve 8" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Sıradaki Haber
Ankesörlü ve sabit telefon sayısı 5 yılda yüzde 30'dan fazla azaldı
SON HABERLER
14:57
MHP, Çanakkale ve Bilecik il teşkilatlarını feshetti
14:46
ADF'de "küresel enerji" paneli düzenlendi
14:43
ABD Elçisi Barrack: Bölgelerin kendi sorunlarını çözdüğü bir düzen kuruluyor
14:35
Manisa'da göçük altında kalan işçi öldü
14:36
Hamas'tan, idam yasasının durdurulması için "acil uluslararası müdahale" çağrısı
14:34
ADF'de "Aşırı Üretim, Yetersiz Beslenme" paneli düzenlendi
