Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya ve üretimi artırmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "12 milyar 813 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre, planlı üretim desteği için 12 milyar 771 milyon 632 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 42 milyon 341 bin lira ödeme yapılacak.

Ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "6 ve 8" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.