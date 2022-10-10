Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun" sözlerini kullandı.