Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
[Fotoğraf: Getty Images]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun" sözlerini kullandı.
425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/IirJndo9A1— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 10, 2022
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci Tarımsal Destek
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