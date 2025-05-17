Tarımsal destek programlarından yetiştirici memnun

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde yer alan küçükbaş hayvancılığa ilişkin konuları değerlendirdi.

Şura sürecinin geçen yıl eylülde başladığına ve çalışmalarının ardından 86 kararın sonuç bildirgesinde yer aldığına dikkati çeken Çelik, bu kararlarda küçükbaş hayvancılığa özel önem verilmesinin sektöre moral olduğunu söyledi.

Çelik, kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvancılığın payının artırılması kararını değerli bulduklarını bildirerek, "Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki yüzde 29 civarında olan payının yüzde 35'e çıkarılmasına ilişkin Tarım Orman Şurası kararını sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni destek ve programlarla sağlanacak üretim artışı, hem yetiştiricilere hem de sağlıklı beslenme ve uygun fiyat açısından tüketicilere olumlu yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şura kararları arasında yerli hayvansal üretimin hem miktar hem kalite açısından güçlendirilmesi ve yerli hayvan ırklarının korunmasının yer aldığını anımsatan Çelik, bunun, yetiştiriciler lehine alınan en önemli kararlardan biri olduğunu söyledi. Çelik, yerli üretimin desteklenmesiyle ithalatın da gündemden kalkacağını aktardı.

"Çoban akademilerini önemsiyoruz"

Çelik, küçükbaş hayvancılığı ilgilendiren en önemli şura kararlardan birinin de çobanlara ilişkin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvancılık işletmelerinin çobanlık için sosyal güvence imkanlarının sağlanmasını, mesleki yeterliliklerin belirlenmesini ve ayrıca çoban akademileri ve uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulacak olmasını hayati derecede önemli görüyoruz. Çoban, sektörümüzün olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilir olması için en temel faktör olan çobanlığın teşviki ve desteklenmesi sektörümüzü daha ileriye taşıyacaktır."

"Hayvancılığın en önemli yem kaynağı meralar korunmalı"

Sonuç bildirgesinde yer alan en önemli kararlardan birisinin de meralara yönelik olduğuna dikkati çeken Çelik, küçükbaş hayvancılığın en önemli yem kaynağının meralar olduğunu ve bu alanların korunması gerektiğini söyledi.

Çelik, Şura sonuç bildirgesinde üretici örgütleriyle ilgili yeni düzenlemelere de yer verildiğini belirterek, "Tarımın gelişmesinde üretici örgütlerinin rolü tartışmasız çok önemlidir. Üretici örgütlerinin de idari ve mali yönden güçlü olmaları gerekir ki tarımsal üretimden beklenen fayda sağlanabilsin." dedi.

Küçükbaşta göçer hayvancılığın yaygın şekilde yapıldığına işaret eden Çelik, göçer hayvancılık işletmelerinin izlenmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik sistem ve destekleme modellerinin geliştirilmesinin de sektöre olumlu yansıyacağını kaydetti.