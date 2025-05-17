Son 4 ayda trafikteki araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 31 milyon 976 bin 22 oldu.

Söz konusu taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalışla 690 bin 209'a geriledi. Bu taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü. Bu dönemde kentte 196 bin 328 taşıt trafiğe çıktı. İstanbul'u, 58 bin 280 kayıtla Ankara, 41 bin 514 kayıtla İzmir ve 29 bin 109 kayıtla Antalya izledi.

Böylece ocak-nisanda döneminde 4 büyük şehirde trafiğe kaydedilen 325 bin 831 adet araç, ülke genelinde yollara çıkan araçların yaklaşık yarısını oluşturdu.

İstanbul'da ocakta 56 bin 525, şubatta 37 bin 760, martta 53 bin 271 ve nisanda 49 bin 372 taşıtın kayıt işlemi gerçekleştirildi. Ankara'da da ocakta 17 bin 498, şubatta 12 bin 47, martta 14 bin 818 ve nisanda 13 bin 917 taşıt trafiğe kaydoldu.

İzmir'de ocakta 9 bin 425, şubatta 8 bin 432, martta 12 bin 252 ve nisanda 11 bin 405 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Antalya'da ocakta 5 bin 800, şubatta 5 bin 769, martta 8 bin 771, nisanda 8 bin 769 taşıt yollara çıktı.