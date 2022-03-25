Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacak?

Bakan Kirişçi, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı bilgisini de paylaştı. Buna göre çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme yapılacak.



Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına yatırılacak.



Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.