ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağı belirtilen bültende, savaşın enerji ve ham maddeleri daha pahalı hale getireceği, küresel ticareti etkileyeceği ve güveni zayıflatacağı kaydedildi.

Bültende, "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, yüksek enerji ve emtia fiyatları, uluslararası küresel ticaretin bozulması ve güvenin zayıflaması yoluyla ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır” denildi.

"Savaş ekonomide belirsizlik oluşturuyor"

Ekonomik beklentilerin savaşın gidişatına, Rusya'ya karşı yaptırımların etkisine ve olası ilave tedbirlere bağlı olacağına işaret edilen bültende, Rusya-Ukrayna savaşının, küresel ekonomik görünüm üzerinde önemli bir belirsizlik oluşturduğu vurgulandı.

Bültende, "Geleceğe dönük olarak, savaşın ekonomik yansımaları, kalıcılaşan arz dar boğazları, fiyat baskıları ve yeni COVID-19 vakaları sayısındaki geçici artış nedeniyle reel GSYH büyümesinin ılımlı olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

İç talepteki toparlanmanın etkisiyle orta vadede ekonomik faaliyetlerin direncini korumasının beklendiği aktarılan bültende, enerji piyasalarındaki gelişmelerle 2022 ve 2023'te enflasyonist baskıların devam edeceğine işaret edildi.

Euro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 5,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Söz konusu oranın, ECB'nin ekonomi için "en uygun değer" olarak gördüğü yüzde 2 hedefinin neredeyse 3 katı olması dikkati çekti.