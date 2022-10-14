Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından 501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.
Açıklamada, "501 milyon 273 bin 85 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.
501 milyon 273 bin 85 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 14, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/ABe4vIgmnT
Etiketler: Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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