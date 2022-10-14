Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin soruya ilişkin şunları kaydetti;

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

"Asgari ücrette enflasyon tahribatı ortadan kaldırılacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda dün yaptığı açıklamada, "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."