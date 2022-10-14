Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ağustos ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 5,9 milyar dolar azalarak 162,9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 6 milyar dolar düşüşle 155,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 106 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta 2021 sonuna göre 3,2 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2,9 milyar dolar düşüşle 17,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 515 milyon dolar ve tahvil stoku da 9 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar artarken, tahvil stoku 203 milyon dolar yükselişle 10,3 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, ağustosta 2021 sonuna göre 25 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 302 milyon dolar yükselişle 1,2 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 43,6 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar ağustosta 2021 sonuna kıyasla 1 milyar dolar azalarak 106,3 milyar dolara indi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 177 milyon dolar artışla 7,3 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65,8'i dolar, yüzde 30,9'u avro, yüzde 1,5'i Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,4'ü dolar, yüzde 38,8'i avro, yüzde 18,3'ü Türk lirası ve yüzde 3,5'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,3'ünün finansal kuruluşlar, yüzde 62,7'sinin finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 20,7'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,6 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.