Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını 20 Ekim'de açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ekim Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
Son Haberler
- 14:59
- 14:44
- 14:32
- 14:33
- 14:32
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz