Ekonomi
AA 24.10.2025 17:34

Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Desteklerle üreticinin yüreğine umut, toprağa bereket olduklarını belirten Yumaklı, "2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, sertifikalı tohum kullanımına 2 milyar 455 milyon 203 bin 184 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 377 milyon 883 bin 722 lira, çiğ süt için 1 milyon 150 bin 160 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Tarımsal Destek Çiftçi İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
