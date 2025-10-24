Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 24.10.2025 16:39

"İş Pozitif" programıyla 1 milyon 634 bin kadının işe yerleşmesi sağlandı

İŞKUR'un kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İş-Pozitif Programı ile 2024 yılından bu yana 1 milyon 634 bin 56 kadın iş hayatına kazandırıldı.

"İş Pozitif" programıyla 1 milyon 634 bin kadının işe yerleşmesi sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmaya yönelik yürütülen "İş Pozitif" programının başarılı sonuçlarına dikkat çekti.

Program ile 2024 yılından itibaren 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağladıklarını kaydeden Işıkhan, "1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kadınların işgücüne, girişim dünyasına, üretime katılmasını her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Program dahilinde sunulan desteklerin geniş bir yelpazeyi kapsadığını aktaran Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre; 227 bin 998 kadın Toplum Yararına Programlardan, 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programından faydalandı. İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları aracılığıyla 76 bin 855 kadına yeni yetkinlikler kazandırılırken, 71 bin 185 kadınla da İş Kulübü faaliyetleri yürütüldü.

Ayrıca, 81 bin 279 engelli kadına özel iş koçluğu hizmeti sunulduğu ve 51 bin 384 kadının da İŞKUR Gençlik Programından yararlandığı kaydedildi.

"İşim, gücüm olsun" sloganıyla yürütülen programla ilgili ayrıntılı bilgiye "ispozitif.iskur.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İstihdam
