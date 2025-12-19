Duman 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.12.2025 11:29

BDDK, katılım esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaç çerçevesinde katılım esaslarına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gitti.

BDDK, katılım esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenledi

BDDK tarafından hazırlanan "Katılım Esaslarına Uyum Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre düzenleme, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaç çerçevesinde, katılım finans kuruluşları, katılım finans şirketleri, müşterilerine katılım esaslarına göre finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının yanı sıra katılım esaslarına göre faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin katılım esaslarına uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak üzere oluşturulacak yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları belirlemek için yapıldı.

Bu doğrultuda, Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulan Danışma Kurulunun kapsayıcılığı artırıldı. Bu Kurulun Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Finansal Kurumlar Birliği tarafından oluşturulacak Merkezi Danışma Komitesine dönüştürülmesine karar verildi.

BDDK onayıyla yetkilendirilecek Komitenin katılım faaliyetlerine ilişkin ilke ve standartlar ile alınan genel nitelikli kararları belirlemesi kararlaştırılırken, Komite üyelerinin taşımaları gereken şartlarda belirlendi.

ETİKETLER
BDDK Bankacılık
Sıradaki Haber
Sosyal korumaya'te yaklaşık 4 trilyon 965 milyar lira harcandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Hindistan'da filler 5 kişiyi öldürdü
12:40
Doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı
12:32
ABD'de bir kişi, kaçırmaya çalıştığı küçük uçakla havalanamadan kaza yaptı
12:27
Hafta sonu 3 sınav düzenlenecek
12:25
Dünya Bankasından Türkiye'deki gençlere 350 milyon euroluk eğitim desteği
12:16
İstanbul'da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi
"Kahve Bahane" projesiyle ziyaret edilen yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor
"Kahve Bahane" projesiyle ziyaret edilen yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor
FOTO FOKUS
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ