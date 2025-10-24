Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.10.2025 13:19

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,93 değer kazanarak 11.025,33 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 717,07 puan ve yüzde 3,93 artışla 11.025,33 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 169,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,97, holding endeksi yüzde 2,59 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen bankacılık olurken, değer kaybeden olmadı.

Küresel piyasalarda gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından günün ilk yarsını bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif seyirle tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını dün 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti.

Bununla birlikte TCMB, 1 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle günün geri kalanında enflasyon verisi dışında resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek olduğunu bildirdi.

