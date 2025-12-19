Türksat 5B uzayda 4. yılını geride bıraktı

Bakan Uraloğlu, Türksat 5B'nin uzayda 4. yılını doldurduğunu ve 3,5 yıldır da hizmet verdiğini söyledi.

Türksat 5B Haberleşme Uydusu Programı'nın, TÜRKSAT AŞ, Airbus Defence and Space ile SpaceX arasında imzalanan sözleşme kapsamında 1 Kasım 2017'de başlatıldığını ve yürürlüğe girdiğini hatırlatan Uraloğlu, bu sayede Türksat 5B uydusunun teslim alınmasının yanı sıra fırlatma hizmeti, fırlatma süreci ve bir yıllık yörünge sigortası, yer kontrol altyapıları, operatörlere yönelik eğitimler, teknoloji transferine ilişkin eğitim programları ile yerli sanayinin projeye katılımını içeren çalışmaların temin edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, Türksat 5B uydusunun, sektörde geçerli uluslararası test ve doğrulama standartları doğrultusunda yürütülen entegrasyon, fonksiyonel ve çevresel test süreçlerinin, üretici firmanın tesislerinde Türksat AŞ uzmanlarının gözetimi ve katılımıyla başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Türkiye'nin haberleşme kapasitesini önemli ölçüde artıran Türksat 5B uydusunun, uzaydaki görevini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "19 Aralık 2021'de SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 5B, yaklaşık 5,5 aylık yörünge yolculuğu ve test sürecinin ardından 14 Haziran 2022'de hizmete alındı. Türksat 5B, ülkemizin uzay ve haberleşme alanındaki gücünü perçinleyen stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

Türksat 5B'den kamu ve özel sektörün haberleşme ihtiyaçlarına kesintisiz katkı

Uraloğlu, Türksat 5B'de yerli olarak geliştirilen bazı haberleşme ekipmanlarının kullanıldığına işaret ederek, uydunun, yerli ve milli teknolojilerden uzayda yararlanılmasının somut örneklerinden biri olduğunu, Türkiye'nin uzay ekosisteminin gelişmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu olarak hizmete alınan Türksat 5B'nin ardından Türkiye'nin uydu data kapasitesinin önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, "Yaklaşık 15 yıl tasarım ömrü bulunan Türksat 5B, tamamen elektrikli itki sistemi sayesinde uzun yıllar görev yapabilecek kabiliyete sahip. 2025 itibarıyla uydumuz tüm fonksiyonlarıyla aktif görevini sürdürüyor, kamu ve özel sektörün haberleşme ihtiyaçlarına kesintisiz katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türksat 5B'nin 4 yıldır Türkiye'nin sahip olduğu en güçlü uydusu olarak "uzay vatan"daki gücüne güç kattığını belirterek, bu uyduyla verilen yeni hizmetlerin ülkeyi haberleşme alanında çok daha ileriye taşıdığını kaydetti.

Türksat 5B'nin 42 derece doğu jeosenkron yörüngesinde görev yaptığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Bu uydu sayesinde denizcilik, havacılık, kamu haberleşmesi ve afet durumlarında kesintisiz iletişim altyapısı sağlanıyor. Uydumuz, Ku-Band, Yeni Ku-Band ve Ka-Band frekanslarında sunduğu yüksek kapasiteli haberleşme hizmetleriyle Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Basra Körfezi, Akdeniz ve Afrika'nın geniş bir bölümünü kapsıyor."

Uraloğlu, uydu filosunun güçlendirilmesinin Türkiye'nin uzaydaki etkinliğini artırdığına işaret ederek, Türksat 5B'nin ülkenin ve bölgenin geniş bant uydu data ve internet ihtiyacını karşılayan bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Türksat 5B'nin, Türkiye'nin uzay ve haberleşme alanındaki kabiliyetlerini ileri bir noktaya taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, "Uydu filomuzu güçlendiren Türksat 5B, hem yurt içinde hem de kapsama alanındaki farklı bölgelerde iletişim altyapımıza stratejik katkı sunuyor." dedi.

"Türkiye uydu alanındaki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor"

Uraloğlu, Türksat 5B uydusunun sunduğu geniş bant veri kapasitesiyle oldukça geniş bir coğrafyada ve yüksek bir popülasyona Türkiye'nin ticari servisler sunabilecek kapasiteye ulaşmasını sağladığını anlattı.

Türkiye'nin uydu filosunun en güçlüsü Türksat 5B ile haberleşmede erişim kapasitesi artırılırken, uydunun üretiminde kazanılan deneyimlerin Türksat 6A'nın geliştirilmesinde yol gösterici olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin uydu çalışmaları Türksat 5B ile sınırlı kalmadı. Türksat 5A ve 5B ile kazanılan tecrübe, 2024'te uzaya gönderilen ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın önünü açtı. Türksat 5B'nin kullanıma alınmasıyla şu anda aynı yörüngede hizmet veren ve yayıncılığın yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da ek kapasite sağlandı ve Ka-bant kapasitesi artmış oldu. Uydu teknolojileri milli güvenlik, afet yönetimi ve dijitalleşme süreçlerinde kritik öneme sahip. Türkiye uydu alanındaki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bunun en önemli kanıtı ise Türksat 7A projemiz. Türkiye'nin ilk yerli uydu çalışması olan Türksat 6A'dan elde edilen tecrübe ve yerli mühendislik kapasitesi 7A uydu projesinde de kullanılacak. Uzayda güçlü, haberleşmede bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Uçak içi internet hizmeti için çalışmalar yapıldı

Uraloğlu, Türksat 5B'nin, 2025 boyunca çok sayıda stratejik temasın ve anlaşmanın merkezinde yer aldığını söyledi.

Uydunun sağladığı güçlü kapsama ve hizmet sürekliliğinin özellikle Orta Doğu ve Afrika pazarlarında TÜRKSAT'ın görünürlüğünü ve tercih edilirliğini artırdığını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2025'te farklı ülkelerle yürütülen süreçlerde kapasite satışları gerçekleştirildi, böylece TÜRKSAT, bölgede güçlü bir konuma ulaştı. Türksat 5B üzerinden sunulan çözümler, geniş bant data, internet, kurumsal ağ ihtiyaçları ve kritik haberleşme gereksinimlerinde ve uçak içi internet hizmeti özelinde oldu. Türksat 5B'nin sunduğu kapasite, kamu kurumları ve özel sektör kullanıcıları açısından güvenilir bir uydu olarak öne çıktı. TÜRKSAT, 5B'nin kullanılacağı en önemli alanlardan biri olan uçak içi internet hizmeti için bu yıl içinde havacılık ekipmanı üreticileri, sistem entegratörleri ve iletişim teknolojileri sağlayıcılarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi."

Çinli iki uydu operatörüyle anlaşma

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın, Çin'in önde gelen iki uydu operatörü Chinasat ve Spacesail ile işbirliği anlaşmaları imzaladığına dikkati çekerek, 5B'nin merkezinde olduğu anlaşmalar kapsamında, uçak içi internet (IFC), küresel denizcilik haberleşmesi, mobilite çözümleri, afet ve acil durum iletişimi, çoklu yörünge entegrasyonu başlıklarında yeni teknolojiler geliştirilerek, dünya pazarlarında ortak uydu hizmetleri sunulacağını dile getirdi.

TÜRKSAT AŞ ile Intersputnik arasında 5B uydusu başta olmak üzere küresel uydu işbirliklerini güçlendirecek Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu çerçevede, uluslararası pazarlarda yeni uydu iletişim çözümlerinin geliştirilmesi, küresel işbirliklerinin artırılması ve müşterilere daha geniş hizmet seçenekleri sunulması amaçlanıyor. TÜRKSAT AŞ ile Avanti Communications arasında, Güney Afrika'nın uydu haberleşme altyapısını güçlendirmeye dönük yeni kapasite anlaşması imzalandı. Bu işbirliğiyle Türksat 5B üzerinden Güney Afrika'nın birçok bölgesine geniş bant data ve internet hizmetleri sunulacak." dedi.