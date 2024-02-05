Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.02.2024 21:55

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan depremzede balıkçılara destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki balıkçılık sektörüne bugüne kadar toplam 56 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan depremzede balıkçılara destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık sektörüne yaptıkları destekleme ödemelerini açıkladı.

Depremden bölgesinde etkilenen balıkçılık sektörüne bugüne kadar toplam 56 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.

Ödemelerin 11 milyon 300 lirasının balıkçı gemisi sahiplerine, 44 milyon 700 bin lirasının da depremde üretim tesisleri zarar gören 26 su ürünü işletmesine yapıldığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, "Bölgemizin kalkınması, üretimin devamlılığı için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" dedi.  

ETİKETLER
Balıkçılık Tarım ve Orman Bakanlığı Deprem Asrın Felaketi
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2023'te yeni yolcu rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:40
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2023'te yeni yolcu rekoru
21:28
Dışişleri Bakanı Fidan Malta’ya gitti
21:14
İstanbul'da kentsel dönüşüm bilgilendirme araçlarının sayısı artırılıyor
22:13
İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu
21:05
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında hatim duası yapılacak
21:50
BM Genel Sekreteri, UNRWA'ya ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız grup atadı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ