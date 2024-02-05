Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan depremzede balıkçılara destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık sektörüne yaptıkları destekleme ödemelerini açıkladı.

Depremden bölgesinde etkilenen balıkçılık sektörüne bugüne kadar toplam 56 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.

Ödemelerin 11 milyon 300 lirasının balıkçı gemisi sahiplerine, 44 milyon 700 bin lirasının da depremde üretim tesisleri zarar gören 26 su ürünü işletmesine yapıldığını ifade etti.



Bakan Yumaklı, "Bölgemizin kalkınması, üretimin devamlılığı için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" dedi.