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Ekonomi
TRT Haber 16.04.2024 10:13

Tarım ÜFE martta aylık ve yıllık bazda arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 5,57, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,87 artış gösterdi.

Tarım ÜFE martta aylık ve yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 61,87 arttı, aylık yüzde 5,57 arttı

Tarım-ÜFE'de martta bir önceki aya göre yüzde 5,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,51 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,52 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,18 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,60 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,12 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup 170,17 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup 13,54 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

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