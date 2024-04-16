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Ekonomi
TRT Haber 16.04.2024 10:11

Perakende ticaret satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 11,3 artarken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 artış gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 11,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 arttı. Ticaret satış hacmi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,3 arttı

Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 arttı.
 

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