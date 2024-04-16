Toplam ciro endeksi şubatta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, şubatta yıllık yüzde 85,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 77,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 104,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 83,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 103,8 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 6,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 6,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 9,6 arttı.