Daha önce makarnalık buğday ve sanayilik meyve suyu ham madde temini için iş birlikleri yapan Tarım Kredi, bu kez de Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) ile nişastalık mısır alımı için protokol imzaladı.

Nişastalık mısır alımı için iş birliği protokolü

Covid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen imza törenine Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran, NİSAD Genel Sekreteri İsmail Kemaloğlu, Tarım Kredi yöneticileri ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Gıda ve tarım öncelikli hale geldi"

Poyraz, salgın sürecinden çok ciddi anlamda olumsuz etkilenen sektörler olduğunu belirterek, "İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme, yaşanan kaygıyla her şeyin önüne geçecek şekilde kendisini hissettirdi. Bu yaşananlar da birkaç aylık dönem zarfında gıda ve tarım konusunu tüm dünyada öncelikli gündem maddesi haline getirdi. Yeni süreçte artılarımızı, eksilerimizi belirleyip masaya yatırmamız ve aynı zamanda da iş birliklerini artırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Ürün değerlendirme çalışmalarının özellikle önem verdikleri bir konu olduğunu belirten Poyraz, pazarla, yani sanayicilerle üreticiler arasında köprü olmayı istediklerini vurguladı.

Bu yıl içinde 3 milyon dekarlık tarım arazisinde üretimi planlanan 1 milyon 600 bin ton ürünü ortaklardan alarak pazarla buluşturacaklarını bildiren Poyraz, "2020 yılı için hedeflendiğimiz 2,5 milyar liralık ürün alımının 1 milyar liralık kısmının sözleşmeli üretim modeliyle topladığımız talepler doğrultusunda üretimini yaptıracağız. Yaptığımız iş birlikleriyle sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak hem çiftçilerimizin alın terinin karşılığını almasını hem de tüketicilerin kaliteli gıdaya uygun fiyata erişimini sağlayacağız" dedi.

NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başaran da dernek olarak 1,5 milyon ton civarında mısır tüketimini temsil ettiklerini belirtti. İş birliği ve iyi niyet protokolü, 31 Mart 2021'e kadar geçerli olacak.