Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Dijital Veri Paneli verileri paylaşıldı.

Buna göre 01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2021’nin 9 ayında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,3 arttı.

İhracat ve ithalat arttı

Özet Ticaret Sistemi (ÖTS) çerçevesinde yayınlanan dış ticaret verilerine göre, 2021’in 9 ayında, yani 4’te 3’lük bölümünde ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 15,9 milyar dolara, ithalat yüzde 18 artarak 12,2 milyar dolara ulaştı.

Aylık bazda bakıldığında Eylül 2021’de ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artarak 2,1 milyar dolar, aylık ithalat ise yüzde 49,1 artarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında, önceki yılın aynı ayına göre aylık ihracattaki artışın yanında, aylık ithalattaki büyük artış dikkati çekti. Benzer durum ağustos ayında da görüldü.

Bu yılın 9 ayında dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 3,74 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta un, fındık içi ve makarna en yüksek hacimli ürün

Bu yılın 9 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla un (0,81 milyar dolar), fındık içi (0,80 milyar dolar) ve makarna (0,57 milyar dolar) olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13,7’sini oluşturdu.

İthalatta buğday, soya fasulyesi ve ham ayçiçeği yağı en hacimli ürün

Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla buğday (1,5 milyar dolar), soya fasulyesi (1,2 milyar dolar) ve ham ayçiçeği yağı (0,7 milyar dolar) oldu. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 28’ini, yani 4’te 1’inden fazlasını oluşturdu.

Dış ticarette öne çıkan ülkeler

Bu yılın 9 ayında dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan 5 ülke Irak (1.909 milyon dolar), Almanya (1.274 milyon dolar), Rusya (998 milyon dolar), ABD (840 milyon dolar) ve İtalya (621 milyon dolar) oldu. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 35,5’ini oluşturdu.