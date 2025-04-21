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Ekonomi
TRT Haber 21.04.2025 10:12

Tarım-GFE şubatta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) şubatta yıllık yüzde 28,92 arttı, aylık yüzde 2,35 artış gösterdi.

Tarım-GFE şubatta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,35 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,78 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,40 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 37,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,51 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,78 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.
 

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