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Ekonomi
TRT Haber 21.04.2025 10:08

Yurt Dışı ÜFE martta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 4,06, yıllık bazda yüzde 19,34 artış gösterdi.

Yurt Dışı ÜFE martta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,43 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 19,30 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,70 artış, imalatta yüzde 19,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 18,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82 artış, enerjide yüzde 5,08 azalış, sermaye mallarında yüzde 23,24 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,24 artış, imalatta yüzde 4,05 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,34 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89 artış, enerjide yüzde 4,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,38 artış olarak gerçekleşti.

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