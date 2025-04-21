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Ekonomi
AA 21.04.2025 10:03

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 yükselişle 9.343,14 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,90 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 30 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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