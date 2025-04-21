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Dünya
CNN International 21.04.2025 10:12

Trump’ın vergi savaşının son kurbanı Boeing uçağı ABD’ye geri döndü

ABD’li uçak üreticisi Boeing’in, Çin’in Xiamen Havayolları için ürettiği bir yolcu uçağı, teslim edilmeden ABD’ye geri döndü. Uzmanlara göre bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşının havacılık sektörüne etkilerinin son örneği oldu.

Trump’ın vergi savaşının son kurbanı Boeing uçağı ABD’ye geri döndü

Boeing 737 MAX tipi uçak, Çin’deki son hazırlık işlemlerinin ardından Seattle’daki Boeing tesisine iniş yaptı. Reuters muhabirinin aktardığına göre, Xiamen Havayolları logosu taşıyan uçak, yaklaşık 8 bin kilometrelik dönüş yolculuğunda Guam ve Hawaii’de yakıt ikmali yaptı.

Tarifeler nedeniyle teslimatlar askıya alındı

Trump yönetimi bu ay Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan temel gümrük vergilerini %145’e yükseltti. Çin ise buna karşılık olarak ABD ürünlerine %125 oranında ek vergi getirdi. Havacılık danışmanlığı şirketi IBA’ya göre, yaklaşık 55 milyon dolar piyasa değerine sahip bir Boeing 737 MAX uçağı bu vergilerle birlikte teslim alınamaz hâle geliyor.

Uçağın geri dönüş kararının hangi taraf tarafından alındığı netlik kazanmazken, Boeing ve Xiamen Havayolları’ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Gümrüksüz havacılık dönemi sona mı eriyor?

Boeing’in en çok satan modeli olan 737 MAX’in iadesi, havacılık endüstrisinin uzun süredir faydalandığı gümrüksüz teslimat sisteminin zayıfladığını gösteriyor.

Şirket, 737 MAX teslimatlarının daha önce de beş yıl süreyle dondurulması ve yaşanan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyük zarar görmüştü.

Analistler, sık değişen vergi politikalarının uçak teslimatlarını belirsizliğe sürüklediğine dikkat çekiyor. Bazı havayolu yöneticileri, yüksek vergiler nedeniyle teslim alacakları uçakları ertelemeyi tercih edebileceklerini ifade ediyor.

Bu gelişme, küresel havacılık sektöründe tedarik zincirlerinin ve teslimat süreçlerinin siyasi gelişmelere ne denli duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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ABD Donald Trump Çin Ticaret Savaşları Gümrük Vergisi
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