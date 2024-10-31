Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.10.2024 16:01

T10X satışlarda en yakın takibine 10 bin fark attı

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 17 bin 49 adet satış ve yüzde 29 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

T10X satışlarda en yakın takibine 10 bin fark attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 849 bin 892 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 1,3 artışla 675 bin 273 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,4 azalışla 174 bin 619 seviyesinde kaydedildi.

"Tam elektrikli" otomobil satışı yüzde 56 arttı

Ocak-eylül döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 56 artışla 60 bin 838 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9'dan yüzde 9’a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,8'den 16,3'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 25,3'ünün içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı

ODMD verilerine göre, Togg, yılın 9 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın 9 aylık döneminde 17 bin 49 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 22 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

Sıra Marka Satış Adedi
1 Togg 17,049
2 Tesla 7,027
3 BMW 5,651
4 KG Mobility (Ssangyong) 3,557
5 Mercedes-Benz 3,475

En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-eylül döneminde Togg'un ardından satışlarda 7 bin 27 adetle Tesla ve 5 bin 651 adetle de BMW olarak sıralandı.

KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 557 adetle dördüncü ve 3 bin 475 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB şeklinde gerçekleşti.

Eylül ayı satışları

Diğer yandan eylül ayına bakıldığında, 9 bin 548 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 2 bin 475 satışla birinci, Togg 2 bin 200 satışla ikinci ve Mini 551 satışla üçüncü oldu.

BMW, 513 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz, 463 satışla beşinci sırada konumlandı.

ETİKETLER
Otomotiv TOGG
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: OSB'lerin sayısını 191'den 362'ye çıkardık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu 2024 Türkiye raporuyla ilgili açıklama
16:21
Bakan Fidan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti
16:22
İstanbul'da 3,5 ton metamfetamin ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı
16:18
Çanakkale'de sahil kırmızı renge büründü
16:04
Bursa'da saka kuşu ticaretine 2,5 milyon lira ceza
16:03
Yunanistan'ın denize bıraktığı düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ın denize bıraktığı düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Yunanistan'ın denize bıraktığı düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ