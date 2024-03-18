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Ekonomi
AA 18.03.2024 11:11

Susam ihracatında rekor artış

Türkiye'nin susam ihracatı, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 195 artarak 19,6 milyon dolara ulaştı.

Susam ihracatında rekor artış
[Fotograf: AA]

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında yüzde 62'lik artışla 124,5 milyon dolara çıkardığını belirtti.

Susam ihracatındaki yeni hedefin 250 milyon dolara ulaşmak olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Susamda en büyük ithalatçı 1,6 milyar dolarla Çin. Bizim susamımız kaliteli olduğundan birim fiyatı 2,4 dolardan gidiyor. Çin ise 1,5 dolar bandında ithalat yapıyor. Bizim kaliteli susamımızı, seçici bir pazar olan Japonya ve Avrupa ülkeleri alıyor. Japonya'ya 2024 yılının ocak-şubat döneminde Türkiye geneli susam ihracatımız, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170'lik artışla 660 bin dolardan 1,7 milyon dolara ilerledi. İhracatımız 2024 yılının ocak-şubat döneminde ise yüzde 195'lik artışla 6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldi."

Öztürk, ocak-şubat döneminde kimyon ihracatının yüzde 106'lık yükselişle 2 milyon 242 bin dolara, anason ihracatının yüzde 111'lik sıçramayla 754 bin dolara çıktığını ifade etti.

Açıklamada, ülkenin ocak-şubat dönemindeki susam ihracatının 6,6 milyon dolarlık dilimini Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiği belirtildi.

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