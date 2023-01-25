Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, balıkçılık ve su ürünleri ekipleri kaçak avcılığa karşı önlemlerini artırıyor.

Ekipler, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanabilmesi için yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 2022'de 199 bin 702 denetim yaptı, 37 milyon lira ceza kesti.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi amacıyla getirilen düzenlemelere uyumun kontrolü için denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu/yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde gerek yıllık rutin program dahilinde gerekse ihbara dayalı olarak 7 gün 24 saat esasına dayalı denetimler yapılıyor.

169 gemiye el konuldu

Ekiplere Sahil Güvenlik Komutanlığı da destek veriyor. Denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 480 ton su ürününe el konuldu, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satış yapan 8 bin 21 kişi ve iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, "kurallara uyarak alnının teriyle ekmeğini denizin hırçın sularından çıkaran" balıkçıların hakkını yiyen, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 169 gemiye el konuldu.

Bakan Kirişci'den kaynakları koruma çağrısı​

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su ürünlerinde sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekti.

Denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünü kaynaklarını ve ekosistemi hep birlikte koruma çağrısı yapan Kirişci, şunları söyledi:

"Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek. Böylece, yasa dışı avcılık yapanların, kurallara uygun avlanan gerçek balıkçılarımızın hakkını gasbetmelerini engelliyoruz. Kanundan aldığımız yetkiyle 12 metre ve üzeri boylardaki balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık olarak izliyoruz. Bu sayede kurallara uyan balıkçılarımızın haklarını koruduğumuz gibi yasa dışı avcılık yapanlara da göz açtırmıyoruz."