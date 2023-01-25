Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Alman polisi Fransız bankası ofisine baskın düzenledi
Alman polisi Fransız bankası BNP Paribas'ın Frankfurt'taki ofisine baskın düzenledi
Alman Handelsblatt gazetesinin bildirdiğine göre, Alman makamları "cum-ex" olarak bilinen milyarlarca euroluk vergi kaçakçılığı planıyla ilgili soruşturmalar kapsamında büyük Fransız bankası BNP Paribas'nın Frankfurt'taki ofisinde arama yaptı.
Salı gününden bu yana üç Alman eyaletindeki özel konutları da kapsayan aramalara yaklaşık 130 savcı, vergi müfettişi ve polis memuru katıldı.
BNP Paribas baskınla ilgili yorum yapmadı.
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