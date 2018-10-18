Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi 2 milyar dolar

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, İzmir'de başladı.

"Bakanımızın talimatıyla 2023 hedefimizi 2 milyar dolara çektik"

Fuarİzmir'de düzenlenen açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, balıkçılık sektörünün çok büyük bir hızla büyüdüğünü söyledi.

Türk balığının dünyada adını duyurmaya başladığını belirten Atalay, şunları anlattı:

"Ciddi de bir ihracat potansiyeline ulaştı. 2023 hedefimiz bizim bakanlık olarak 1 milyar dolardı. Bunu bu sene yakaladık. Gerçekten büyük bir başarı. 2023 hedefimizi Sayın Bakanımızın talimatıyla 2 milyar dolara çektik. Bu rakama ulaşmak için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız."

Dünyada balık satacak geniş bir coğrafya olduğunu dile getiren Atalay, "Artık balığı sadece balık olarak satmanın dışında bu tür fuarların da katkısıyla işin teknolojisini de satmamız lazım. Türkiye bu konuda da başarı sağlayabilecek bir konuma gelmiştir" dedi.

Atalay, iç tüketimin de artırılması için özel sektör ve devletin el ele vererek faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dev orkinosa yoğun ilgi

Fuara yerli ve yabancı 200 firma katılım sağladı. Kültür balıkçıların yoğun olarak katıldığı fuarda bir firmanın sergilediği 100 kilogramlık orkinos büyük ilgi gördü.

Katılımcılar ve ziyaretçiler orkinosun önünde fotoğraf çektirdi.

Fuar, 20 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA