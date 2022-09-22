2 yılda 250 bin konut inşa edilecek, dar gelirlinin emlak sorunu çözülecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata geçti, konut piyasasında dengeler değişti.

Cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşulları, tüketicileri sosyal konuta yönlendirdi.

Emlakta "köpük" eriyor

Piyasada talep geriledi. talebin gerilemesi ile birlikte "köpük" diye tabir edilen gerçek dışı fiyatlamada düşüş başladı.

Emlak Piyasası Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, "Talebin çok fazla olmasıyla mülk sahiplerinin rakamları günlük hatta saatlik değiştirmeye başladığı bir süreçteydik. 2+1 ya da 3+1 dairenin fiyatı bir milyon TL'den 1 milyon 750 binlere çıkarılmıştı, şimdi o rakam peyderpey azalmaya başladı" dedi.

Sosyal konut porojesi, yüksek fiyat artışlarına karşı alınan önlemlerden yalnızca biri...

"Fiyatların daha dengeli bir şekilde devam edeceği bir sürece geliyoruz"

Daha önce konut kredilerine ilişkin bir dizi düzenleme de yapıldı.

Kırmızıtaş fiyatların dengeli şekilde devam edeceği bir sürece girileceğini belirterek şunları söyledi:

"250 bin konut ama bunun devamı da gelecek. Bu müjdeli haberlerin gelmesiyle birlikte işte o zaman mülk sahipleri bu fiyat artışına tamamıyla dur diyecek aslında, gerçek rakamlarına dönmüş olacaklar. Fiyatların daha dengeli bir şekilde devam edeceği bir sürece geliyoruz."

Başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı

Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı. Talep döneminin 31 Ekim’de tamamlanmasıyla hak sahipleri kura ile belirlenecek.