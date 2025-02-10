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Ekonomi
AA 10.02.2025 14:19

Somon ihracatından 4 milyon dolara yakın gelir

Doğu Karadeniz'den ocak ayında yapılan Türk somonu ihracatından elde edilen gelir 3 milyon 919 bin dolara ulaştı.

Somon ihracatından 4 milyon dolara yakın gelir
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın ilk ayında 532 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 3 milyon 919 bin 22 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Kobya, bölgeden bu dönem 7 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldığını ifade etti.

Doğu Karadeniz'den Ocak 2025'te yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret eden Kobya, "Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 3 milyon 109 bin 918 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nu 308 bin 254 dolarla Vietnam ile 228 bin 470 dolarla Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Belarus, Kanada, Gürcistan ve Ukrayna'ya da bu dönem Türk somonu satıldı." bilgilerini verdi.

Bölge ihracatının yüzde 91'i Trabzon'dan

Kobya, bölge ihracatının yüzde 91'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini, kentten söz konusu dönemde 5 ülkeye 479 ton Türk somonu ihraç edildiğini aktardı.

Bu ihracattan 3 milyon 578 bin 789 dolar kazanç elde edildiğine dikkati çeken Kobya, Rusya Federasyonu, Japonya ve Belarus'un, Trabzon'dan en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu bildirdi.

Kobya, kentten ayrıca Kanada ve Gürcistan'a da dış satım yapıldığını, Türk somonu ihracatını artırmak için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

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