Sivas'ta genç çiftçiler hibe desteklerini aldı

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan programla genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği uygulaması hayata geçti.

Proje nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, genç çiftçilere 30 bin lira hibe verildiğini belirterek, "Geçmişte millet fakirdi, devlet fakirdi. Hibe vermenin ötesinde 50 yıl önceki Türkiye'de köylere gidip tarlalardan, koyunlardan, kuzulardan vergi alınırdı. Şimdi tam tersi. Sizin üretmeniz isteniyor. Üreten kişilere de destek veriliyor." ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda verilen hibe sayısının yaklaşık bin kişiye ulaştığını aktaran Gül, "Eşleriyle beraber düşündüğümüz zaman 2 bin kişi demek. Kendiniz çalışmazsanız batarsınız. Eşinizle birlikte el ele verirseniz, 30 bin liranız 50 olur 100 olur. Rızkı veren Allah'tır. Sizlere bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanımıza, milletvekillerimize ve bunun organizasyonu yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise verilen 30 bin liralık hibeyi can suyuna benzeterek, "Geçmişe kıyasla baktığımızda çok iyi proje. İşlerinizi daha da geliştirmeniz için çalışmanız lazım. Tarım ürünleri üreteceğiz, sanayiyi geliştireceğiz, teknolojik ürünler üreteceğiz. Coğrafyamızın bize sağlamış olduğu üstünlüğün farkında olacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek için kültür ve fikir dünyamızı güçlendireceğiz. Bir ve beraber olacağız ve güzel günleri hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Gül ve diğer il protokolü üyeleri hibe çeklerini genç çiftçilere takdim etti.

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Sami Aydın, il müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA