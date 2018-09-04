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Türkiye ile Katar’dan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Türkiye ile Katar arasında geniş ve kapsamlı yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarından biri olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması paraflandı.

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Türkiye ile Katardan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı parafladı.

Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlayan söz konusu anlaşmayla başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza teminiyle üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.

Türkiye-Katar ticari ilişkileri

Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018 yılının yedi ayında 611 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 195 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitleri Katar'da bugüne kadar 14,8 milyar dolar değerinde 137 proje üstlenirken, Katar, proje bedeli sıralamasına bakıldığında Türk müteahhitlerinin en fazla proje üstlendikleri 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber / AA

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