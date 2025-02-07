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Ekonomi
AA 07.02.2025 11:57

Sinema sektörüne desteklerde düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik değişikliğiyle, sektördekilerin harcama giderlerinin kapsamı genişletildi, birden fazla destek alanlara bu ödemelerin yapılabilmesine ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı.

Sinema sektörüne desteklerde düzenleme

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, banka teminat mektubu komisyon masraf ödemelerine ve sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin bağlı olduğu kefalet sigorta sözleşmesi prim ödemelerine ilişkin dekontlar, ücret bordroları, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri, özel sigorta poliçe giderleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen tahsilat makbuzları, harcama gideri olarak gösterilebilecek.

Desteklenecek işlere ilişkin başvuru belgelerinin eksikliğinin tespiti halinde başvuru tarihinin bitimi itibarıyla imzalı başvuru formu da dahil gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak Bakanlığa sunulmamış projelerin toplantı gündemine alınmaması hükmü getirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle, desteklenen projelere ilişkin 30 gün içinde sözleşme imzalanmak üzere başvuru yapma koşulu ile farklı türlerde birden fazla destek alanlara ödemelerin yapılabilmesine ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı.

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Sinema Kültür ve Turizm Bakanlığı
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