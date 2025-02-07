TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 oldu

Karahan, İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 1. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Orta vadeli tahminlerini oluştururken, enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini esas aldıklarını belirten Karahan, ekonomi politikalarındaki eşgüdümün de artarak devam edeceğini tahminlerine yansıttıklarını bildirdi.

2025 yılındaki tahmin güncellemesinde, para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurların belirleyici olduğunu vurgulayan Karahan, orta vadeli tahminlere yönelik şunları kaydetti;

Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 için yüzde 12 olan tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 için yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

Enflasyonun ana eğilimindeki gerileme 2025 yılında da devam edecek. Manşet enflasyondaki düşüşle tüm sektörlerin beklentileri geriliyor. Para politikasındaki kararlı duruşla beklentilerdeki düzelme devam edecek

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