Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinema salonlarına vergi desteğinin süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.
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