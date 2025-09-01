Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 01.09.2025 10:44

Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi: Dezenflasyonun sürmesi programın başarısını ortaya koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan büyüme rakamlarını, "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır" sözleriyle değerlendirdi.

Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi: Dezenflasyonun sürmesi programın başarısını ortaya koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileriyle birlikte milli gelir serilerinde "Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası" çerçevesinde revizyon yapıldı. Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı."

Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte 4,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte 4,8 büyüdü

"Dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor"

Dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyduğunu belirten Şimşek şunları aktardı:

"İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40'lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir. Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti. İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti. Bununla birlikte cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti."

'Büyüme kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşacak'

Önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşacağını aktaran Şimşek şu açıklamalara yer verdi:

"Önümüzdeki dönemde finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz.
2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."
 

ETİKETLER
Büyüme Mehmet Şimşek TÜİK
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 67,45 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:05
Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 3,3 arttı
10:54
Altının gramı 4 bin 597 liradan işlem görüyor
10:52
Pakistan'da helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i en yakın zamanda ülkemize bekliyoruz
10:41
TikTok, mesajlara sesli not, fotoğraf ve video ekleme özelliği getiriyor
10:27
WhatsApp’a yapay zeka desteği: Yazım yardımcısı dönemi başladı
Denizlerde av yasağı sona erdi
Denizlerde av yasağı sona erdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ