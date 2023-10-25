Simgelerin köprüsüne uluslararası ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK Ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, Engineering News-Record (ENR) dergisi tarafından, köprü ve tünel kategorisinde 2023 yılı Dünyanın En İyi Projeleri Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü.

Bu sene on birincisi düzenlenen yarışmaya Antarktika hariç her kıtadan mühendislik projesi başvurdu. Yarışmada projeler, takım çalışması, zorlukların üzerinden gelebilme, iş güvenliği, inovasyon ve topluma katkı, inşaat kalitesi ve ustalık, fonksiyon ve tasarımda estetik, kalite gibi pek çok kriterde detaylı olarak değerlendirildi.

Köprü ve tünel kategorisinde birinci oldu

Havalimanı, eğitim, sağlık, kamu, askeri, üretim, kültür, yol, otoyol, baraj, spor ve eğlence alanlarındaki yapı ve projeleri değerlendiren jüri, farklı kategorilerde dünyanın 23 farklı ülkesinden toplam 31 projeyi, geliştirdikleri inovasyon ve gösterdikleri azimle dünyaya örnek göstererek birincilik ödülüne layık gördü. Köprü ve tünel kategorisinin kazananı ise 1915 Çanakkale Köprüsü oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü, 2021 yılında inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, 2023 yılı Mayıs ayında çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeni ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görülmüştü.

1915 Çanakkale Köprüsü şu ana dek, uluslararası saygın platformlarda 12 finans, 2 çevresel ve sosyal, 4 istihdam ve 4 de mühendislik alanında toplam 22 ödül kazandı.

Global Best Projects ödülleri aralık ayında online platformda yapılacak ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek.