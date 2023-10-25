Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı 51 bin 219'a yükseldi

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bini aşkın otomobilin yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli araçlardan oluştu.

Son dönemde elektrikli otomobil sayısındaki artış ise dikkati çekti. Geçen yıl sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken bu yılın eylül sonu itibarıyla 3,5 katına çıkarak 51 bin 219'a ulaştı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkması ve kullanımının artması, şarj istasyonlarının başta şehir merkezleri olmak üzere çeşitli noktalarda giderek yaygınlaşması elektrikli araçlara talebi artırdı.

Yıllık bazda 10 katı geçti

Eylülde trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 13,3'ünü elektrikli araçlar oluşturdu. Geçen yıl eylülde 920 elektrikli aracın kaydı gerçekleştirilirken bu yılın aynı ayında sayı 10 katını geçerek 9 bin 832'ye yükseldi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 559 elektrikli araç kaydına imza atıldı. Bu yıl aynı dönemde ise bu rakamı 36 bin 710'u buldu. Kaydı yapılan araçların yüzde 5,3'ünü elektrikli araçlar oluşturdu.

Hibrit otomobillerin sayısı yüzde 46,6 arttı

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerdeki artış da dikkati çekti. Söz konusu otomobillerin sayısı geçen yıl sonunda 134 bin 662 iken bu yılın eylül sonu itibarıyla yüzde 46,6 artarak 197 bin 379'a ulaştı.

9 aylık dönemde benzinli, dizel ve LPG'li otomobil sayılarındaki artış ise sınırlı kaldı. Bu süreçte benzinli otomobillerin sayısı yüzde 10,7 artarak 4 milyon 225 bin 583'e, dizel otomobillerin sayısı yüzde 2,5 yükselerek 5 milyon 393 bin 12'ye ve LPG'li otomobillerin sayısı yüzde 1,2'lik artışla 5 milyon 64 bin 414'ye ulaştı.

"Togg, elektrikli araç bilinirliğini ve kullanımını artırdı"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, elektrikli araç sayısındaki hızlı artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Elektrikli araçların içten yanmalı motorların yerini almaya başladığını belirten Erkoç, "İsveç, Norveç gibi gelişmiş ülkelerde elektrikli araç kullanımı neredeyse yüzde 60-70'lere geldi. Türkiye otomobil pazarında da elektrikli otomobil satışları her yıl bir önceki yıla göre büyük artış gösteriyor." dedi.

Son yıllarda elektrikli araç sayılarının pozitif yönlü değişim göstermesinin birçok sebebi olduğuna dikkati çeken Erkoç, şunları kaydetti:

"Öncelikle yerli ve milli otomobilimiz Togg'un akıllı teknolojisiyle yüzde 100 elektrikli olması elektrikli araç bilinirliğini ve kullanımını artırdı. Diğer yandan dünyaca ünlü markaların içten yanmalı motor üretimine son vereceklerini açıklaması, elektrikli araçlarda yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevre dostu olması tercih edilmesini sağlıyor. Ayrıca elektrikli araçlardaki ileri teknoloji ve sürüş konforu da bu otomobillere ilgiyi artırıyor."

Erkoç, tüketicilerin yolda aracı şarj için gereken süre, şarj istasyonlarının altyapısı ve bulunabilirliği ile menzil gibi bazı endişeleri bulunduğuna işaret ederek, "Örneğin, uzun yola giden sürücüler bu soru işaretlerinden dolayı elektrikli araçları tercih etmeyebiliyor. Otomobil üreticileri özellikle menzil konusunda projeler geliştirir ve araç kullanım süresini artırırsa bu araçların daha çok tercih edileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.