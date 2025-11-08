Duman 18.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.11.2025 12:01

Sigortalı çalışan genç kadın sayısı 70 binden fazla arttı

Türkiye'de, sigortalı çalışan genç kadın sayısı eğitim, teşvik ve desteklerin de etkisiyle son bir yılda 70 binden fazla arttı.

Sigortalı çalışan genç kadın sayısı 70 binden fazla arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin temel unsurlarından kadın ve genç istihdamında son bir yılda artış yaşandı.

Bu kapsamda 2024 Ağustos'ta 2 milyon 411 bin 404 olan 18-29 yaş arası kadın sigortalı sayısı, Ağustos 2025'te 2 milyon 482 bin 223'e yükseldi.

Böylece bir yıllık dönemde 70 bin 819 kişi ile yüzde 2,94 artış kaydedildi.

Aynı dönemde toplam genç sigortalı sayısı da 6 milyon 618 bin 535'ten 6 milyon 716 bin 719'a çıktı. Genç istihdamı 98 bin 184 kişi ile yüzde 1,48 artış gösterdi.

Teşvikler ve eğitim programları etkili oldu

Kadın ve genç istihdamındaki artışta işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim destekleri ve girişimcilik teşvikleri belirleyici rol oynuyor.

Gençlere yönelik nitelikli iş gücü oluşturmayı amaçlayan programlar, istihdama geçişi kolaylaştırıyor.

Gençlerin nitelikli iş gücü olarak sisteme kazandırılması için geliştirilen "İstihdam Odaklı Eğitim", "Mesleki Dönüşüm" ve "İŞKUR Genç İstihdam Programları" gibi projeler, sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olarak öne çıkıyor.

Kadın girişimcilere, mesleki eğitim programlarına ve işbaşı eğitim desteklerine yöneltilen kaynaklar, üretimden yönetime kadar geniş bir alanda kadın varlığını güçlendiriyor.

Kadın ve genç istihdamındaki artış ekonomiye katkı sağlıyor

Kadın ve genç istihdamındaki yükseliş, ekonominin üretim kapasitesine ve sosyal refaha olumlu yansıyor.

Kayıtlı istihdamın güçlenmesi, sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "herkes için iş, herkes için refah" anlayışıyla yürüttüğü politikaları daha da güçlendirerek, kadınların ve gençlerin iş gücü piyasasındaki yerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

OKUMA LİSTESİ