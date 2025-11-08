Duman 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.11.2025 11:47

Enerji Kimlik Belgeli bina sayısı 1 milyonu aştı

Binalarda tüketilen enerji miktarını sınırlandırarak, kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenebildiği Enerji Kimlik Belgesi, uygulamanın başladığı 2011'den bu yana 1 milyon 430 bin binaya düzenlendi.

Enerji Kimlik Belgeli bina sayısı 1 milyonu aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor.

Enerji Kimlik Belgesi ile binaların enerji tüketimleri ve sera gazı emisyonları A, B, C, D, E, F ve G olarak değişen referans ölçeğine göre sınıflandırılarak gösteriliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Türkiye'de, 1 Ocak 2011'den sonra yapılan yeni binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması aşamasında, Enerji Kimlik Belgesi'nin ilgili idarelere sunulması, enerji performans ve sera gazı salınım sınıfının da en az C olması zorunluluğu getirildi.

Uygulamanın başladığı 2011'den itibaren 1 milyon 100 bin yeni, 330 bin mevcut bina için Enerji Kimlik Belgesi alındı.

En çok belge ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da oluşturuldu.

Enerji Kimlik Belgesi

Yetkili uzmanlar tarafından hazırlanan Enerji Kimlik Belgesi, üç sayfadan oluşuyor.

Belgenin ilk sayfasında binanın adresi, modeli, enerji performans sınıfı, sera gazı emisyon sınıfı, ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin ayrı ayrı tüketim hesapları ve enerji performans sınıfları, binada kullanılan yenilenebilir enerji sistemlerinin enerji üretim değerleri ve oranları bulunuyor.

İkinci sayfada, bina kabuğunu oluşturan duvar, çatı, döşeme ve pencerelere ait bilgiler ile yalıtım durumu yer alıyor.

Üçüncü sayfa ise binada kullanılan mekanik sistemler ve bu sistemlere ait veriler ile aydınlatma ve kojenerasyon sistemlerine ilişkin verileri içeriyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Enerji Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Aliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve manevi desteği bize ilave güç verdi.
13:15
MİT'ten siber casuslara operasyon: 2 tutuklama
12:56
Filistinli esir, katil İsrail cezaevlerinde kullanılan yeni işkence yöntemi "tabut"u ifşa etti
13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, Türk dünyası için büyük bir gurur vesilesidir
12:32
Selanik Atatürk Evi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılacak
12:01
Sigortalı çalışan genç kadın sayısı 70 binden fazla arttı
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
Kimi korktu kimi kaçtı, o dönerini bırakmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ