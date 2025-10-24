Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.10.2025 08:40

Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları yeniden düzenlendi

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Cep telefonlarına ilişkin düzenlemeyle, yerli imalatın desteklenmesi ve bunun bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları yeniden düzenlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.

Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.

Cep telefonları için ÖTV düzenlemesi

Bir diğer Kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

ETİKETLER
Sigara Cep Telefonu Vergi ÖTV
Sıradaki Haber
ABD ile Kanada arasında reklam krizi: Tüm ticaret görüşmeleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Türkiye'nin şarj altyapısında rekor büyüme
10:09
Körfez turu sonrası 15 milyar dolarlık ticaret hedefi
10:01
İstanbul merkezli 12 ilde "change" araç operasyonu: 74 gözaltı
09:49
Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
09:21
Foça'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:08
Apple, iPhone 19’u atlayıp 20. yıl için doğrudan iPhone 20’yi çıkaracak
Madagaskar'ın balıkçı şehri: Toliara
Madagaskar'ın balıkçı şehri: Toliara
FOTO FOKUS
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ