Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır kilometre araç satışında yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Müşteriler sıfır araç alırken bir sözleşmeye imza atacak. Alınan sıfır araç 6 ay süreyle kimseye satılamayacak. Amaç, piyasayı yükselten fırsatçıların önüne geçmek.
Üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntılar sıfır kilometre araç sayısını azalttı. Bu durumdan en çok fırsatçılar faydalandı.
Al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı. Sıfır araç satan firmalar buna karşı harekete geçti. Artık bayiler ile müşteriler arasında bir sözleşme imzalanıyor.
Sözleşmeye göre 6 ay boyunca araç başkasına satılamayacak
Sözleşmeyle birlikte müşteriler aldığı sıfır aracı 6 ay boyunca bir başkasına satmamayı taahhüt ediyor. Böylece sıfır araç piyasasındaki suni artışın sebebi olan 'al-satçı'ların da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Müşteriler bayiden sıfır kilometre araç almadan önce sözleşmeye imza atacak.
6 aydan önce aracı satmak isteyenler ise sözleşmede belirlenen tazminat miktarını ödemek zorunda kalacak.
Birkaç firmada başlayan imzalı satış uygulamasının kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.
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