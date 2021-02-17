Döviz kurlarındaki düşüş otomobil satışlarını canlandırdı. Ocak ayında, bir ay içinde 35 bin 358 otomobil satılırken, son 10 yılın rekoru kırıldı.

Bazı fırsatçıların sıfır araçları bayiden alıp, piyasaya göre daha pahalı sattıklarını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, ocak ayında insanların istediği araçları bulduğunu, satışlarda bir patlama olduğunu kaydetti.

Yüzde 5’in üzerinde düşen döviz kuru sektörü olumlu etkilemesiyle hareketlilik arttı.

Bu yıl ocak ayında beklentilerin üzerinde otomobil satıldı.

Vatandaş ikinci elde indirim bekliyor

Salgın döneminde üretimin durma noktasına geldiği fabrikaların yeniden seri üretime geçmesiyle sıfır araç piyasası hareketlendi. Vatandaşın beklentisi ise ikinci elde oluşacak fiyat indirimi.

Şu anda araç almanın en uygun zamanı olduğunu dile getiren Erkoç, 1-1,5 ay sonra yaz geleceğini, araç fiyatlarında ciddi yükselmeler başlayacağını söyledi.

Satışlarda rekor bekleniyor

Otomotiv sektörü temsilcileri ay sonunda 60 bin araç satışıyla rekor bekliyor.