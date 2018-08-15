  • 15 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.104
    EURO 6.928
  • BIST 93810.98
    ALTIN 237.928
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı

Sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı

Denizlerde çapariyle palamut avının serbest bırakılmasının ardından sezonunun avlanan ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı

Sinop'ta küçük tekneleriyle gece denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle avladıkları yaklaşık 50 kasa palamutla limana döndü.

Balıkçı Zeki Kanal, palamut sezonunun bereketli başladığını söyledi.

Tezgahlarda şu an itibarıyla bol miktarda palamut bulunduğunu belirten Kanal, "Karadeniz'in tamamında palamut çaparilere takıldı. Allah'a şükürler olsun sezon çok bereketli başladı. İnşallah devamı gelecek. Çünkü çaparilere bu miktarda palamut takılıyorsa demek ki denizde çok balık var" dedi.

Kanal, sezonun ilk palamutlarının tanesi 5 ila 11 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulduğunu söyleyerek, "Vatandaşın sezonun ilk palamutlarına yoğun ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Kısa sürede mutlaka tükenecektir. Fiyatlar normal sayılır. Ucuz olsun ki hem vatandaş bol bol tüketsin hem de bizler para kazanalım" diye konuştu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: palamut, balık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER