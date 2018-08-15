BDDK'dan yeni döviz hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemleriyle ilgili bir hamle daha yaptı. Swap işlemlerinde sınır yüzde 50'den yüzde 25'e çekildi

Kurumdan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Bankaların Türk Lirası verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek" denildi.

İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ya da farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesi anlamına geliyor.

BDDK ilk müdahaleyi 2 gün önce yapmış ve yüzde 50 sınırı getirmişti.

Kaynak: TRT Haber