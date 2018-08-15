Tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanları belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buğday ve mahlut için 750 bin ton, arpa ve mısır için 700'er bin ton, pirinç için 100 bin ton tarife kontenjanı açıldı ve bu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak.

Tarife kontenjanı dönemi buğday, mahlut ve arpa için 31 Mayıs 2019, mısır için 31 Temmuz 2019 ve pirinç için 31 Ağustos 2019'da sona erecek.

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı ithal lisansı düzenleyecek.

Kaynak: AA