Otomobil ticaret merkezlerinde Türk lirasıyla satış yapılacak

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, federasyona bağlı İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nin (İMAS) düzenlediği "Meslek Yeterlilik Belgesi" tanıtım ve teslim töreninde konuştu. Erkoç, sivil toplum kuruluşlarının amacının esnafın önündeki engelleri kaldırması olduğunu söyledi.

"Piyasaya standart verilmesi gerekiyor"

Erkoç, sektörle ilgili sorunların giderilmesi için her türlü gayret ve çabayı sarf ettiklerini vurguladı.

Fedarasyonun kurulduğu dönemde araçlardaki taşıt alım vergisini kaldırdıklarını belirten Erkoç, "Cüzi olarak noter harçlarını da indirmiş bulunmaktayız. Bunlar STK'ların çalışmaları ile oluyor" dedi.

Mesleklerinde bir standart olmadığını, önüne gelenin araba sattığını belirten Erkoç, şunları söyledi:

"Türkiye'de 2017 yılı raporlarına göre yılda 7 milyon araç el değiştiriyor. Bu sayı 2018'de 8 milyonu bulacak. 7 milyon aracın içerisinden sadece 1,5 milyonu bayiler ve motorlu araç alıp satan eski adıyla galerici arkadaşlar yapıyor. 1 milyonunu gerçek tüketiciler, geri kalan 3,5-4 milyonunu ayak üstü araba alıp satanlar yapıyor. Şimdi bir tarafta devletini seven, yanında insan çalıştıran, vergisini ödeyen, KDV'sini, stopajını, sosyal güvenlik bedelini ödeyen insanlar var. Diğer tarafta da devlete bir kuruş ödemeyen ofislerde, park yerlerinde araba alıp-satanlar var. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için piyasaya standart getirilmesi gerekiyor."

Erkoç, Türkiye'de yaklaşık 3,5 - 4 milyon aracın her birinden devlet 500 lira vergi alsa yıllık Maliye Bakanlığı'na 2,5 - 3 milyar lira para gireceğini belirterek şunları vurguladı:

"Mesleki Yeterlilik Sertifakası'nda inşallah 2019'da uygulamalar başlayacak. Şu anda Türkiye genelinde bütün illerde sınavlara alıyoruz. Arkadaşlarımız mesleki yeterlilik belgelerini alıyorlar."

"2017 yılında ikinci el otomobil satışları yaklaşık yüzde 10 arttı"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde her 40 kişiye 1 dernek düşerken Türkiye'de her 826 kişiye bir dernek düştüğünü belirtti.

Ertemel, "İMAS olarak kurulduğumuz Aralık 2017 tarihinden itibaren sektörümüzde birlik ve beraberliği sağlamak, sektörün çözümü olmak, mesleğin saygınlığını daha ileri taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Ertemel, 2017 yılının ikinci el otomobil satışları 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 10 artışla 5 milyon 200 bin adete toplam araç devirleri de 7,5 milyona ulaştığını söyledi.

Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sektörün çözüm bekleyen birçok problemi bulunduğunu belirten Ertemel, "Bunların başında kayıt dışı satış, KDV problemi, ithal araç problemi, ticari amaç ile alınan araçların satış anında sigorta zorunluluğu bulunması, stoktaki araçların MTV problemleri, hafta sonu noterlerin kapalı olması sebebi ile satış işlemi yapılamaması gelmektedir" dedi.

Kaynak: AA