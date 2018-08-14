Borç yapılandırmada son gün 27 Ağustos

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi uzatılmıştı.

Kararda, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yenide Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 2, 3, 4, 7 ve 8'inci maddeleri ile 10. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27 Ağustos'a (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9. maddesinin 17. fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadesi yer almıştı.

Buna göre, süre uzatımı kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezalarını kapsıyor.

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması" hakkındaki kanunun mükelleflere önemli avantajlar sağladığı belirtildi.

Açıklamada kanunun önemi ve yapılandırma kanununun getirdiği fırsatlar aktarıldı.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların 27 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvurularını tamamlaması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkanı veriyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin vergi dairelerinden, posta yoluyla yada internet aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek.

Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Taksitlerin ilk ikisinin zamanında ödenmesi şartı var. Yapılandırma kapsamında vergi borçları, trafik cezası borçları, öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi borçları düzenlenecek.

2013-2017 yılları arası KDV, stopaj için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak. Özellikle belirtmekte yarar var 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni kanun kapsamında yapılandırılamayacak."

Kaynak: AA